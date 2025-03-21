Внимание — дорожной безопасности

В администрации Добринского района под председательством заместителя главы муниципалитета Андрея Тарасова состоялось первое в этом году заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем принимали участие представители прокуратуры, Госавтоинспекции, отделов образования и архитектуры и строительства, гостехнадзора, коммунальной и дорожной служб.

С докладом о работе по профилактике ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выступил врио начальника отделения ГАИ, капитан полиции Алексей Полянский. Он отметил, что за два месяца текущего года на территории Добринского района не было зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими (годом ранее была одна авария, в которой были травмированы 3 человека). Не было допущено и роста дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С 25 до 15 в текущем году сократилось и число ДТП с материальным ущербом (одно из них было совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения). Более чем на 33% возросла выявляемость нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями в нетрезвом состоянии, за передачу управления лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии, и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Таких случаев было выявлено 12 против 9 в 2024 году. Со своей стороны, инспекторы ДПС будут прилагать все усилия, чтобы таких водителей не было на дорогах района.

О мерах по приведению улично-дорожной сети, пешеходных переходов, тротуаров после зимы в нормативное состояние отчитались руководители коммунальной и дорожной служб. Директор МБУ «Добринское» Юрий Боженко доложил, что благодаря сухой и теплой погоде работники его службы уже вышли на весеннюю уборку улиц районного центра.

Коммунальщики убирают грязь и песок с дорог и обочин, а также появившийся после таяния снега мусор. Одновременно с этим заготавливается шлак для подсыпки им дорог в населенных пунктах поссовета, на которых еще нет асфальтового покрытия.

Руководитель Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин доложил, что работники его организации уже израсходовали 22 тонны литого асфальтобетона для заделки аварийных ям и трещин на дорогах муниципалитета. Ямочный ремонт литым асфальтом будет продолжаться вплоть до запуска асфальтных заводов. Дорожникам предстоит очистить от мусора, грязи и льда 160 железобетонных водопропускных труб, провести планировку грунтовых обочин дорог, очистку проезжей части от пыли механической щеткой, обновить дорожную разметку, провести покраску пешеходных переходов, помыть 4500 метров барьерного ограждения. Совсем скоро начнется капитальный ремонт автодороги Хворостянка-Дурово-Средняя Матренка протяженностью почти 13 километров. Еще предстоит отремонтировать почти 6 километров дороги Добринка-ст. Плавица – ст. Хворостянка. Поэтому у дорожников работы — непочатый край.

Начальник отдела образования Ирина Немцева подняла вопрос, который ранее прозвучал от директора лицея №1 п. Добринка Татьяны Селивановой на сходе граждан в районном центре. В лицей осуществляется подвоз учащихся из деревень Александровка 2-я (Прудки) и Заря (совхоз «Добринский»), территориально относящихся к Мазейскому сельскому поселению. Школьный автобус едет по дороге Добринка-Верхняя Матренка. С появлением объездной дороги участились дорожно-транспортные происшествия на перекрестке в районе элеватора. Не все водители, особенно большегрузов, пропускают автомобили, едущие по главной дороге со стороны Добринки или же в райцентр. Дорога на Плавицу считается второстепенной. Члены комиссии предлагали установить дополнительные знаки, светофор, лежачих полицейских или принять другие меры, чтобы водители, едущие из Плавицы, останавливались перед перекрестком.

— Некоторые из предложенных вами мер, — сказал, подводя итоги, А.А. Тарасов, — мы не можем осуществить из-за законодательной базы, допустим, поставить светофор или сделать искусственную неровность. ГАИ подтверждает наличие уже имеющихся запрещающих знаков. Просто все зависит от внимательности самих водителей и культуры вождения, соблюдения ПДД. Но вопрос этот, правда, актуальный. Предлагаю членам комиссии продумать конкретные предложения, которые можно реализовать на практике, выехать на место, а потом собраться по этому поводу еще раз в ближайшее время.