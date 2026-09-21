Внимание, на дороге дети!

Среди главных навыков, которые должны усвоить дети, начиная с дошкольного возраста, — умение правильно вести себя на дороге. Над этой задачей совместно работают родители, воспитатели, учителя и, конечно, сотрудники Госавтоинспекции. Об этом наш разговор с врио начальника отделения Госавтоинспекции МВД России «Добринский» Анастасией Жигулиной.

— Анастасия Павловна, на чем строится профилактическая работа с юными участниками дорожного движения?

— Два раза в год — перед летними каникулами и в начале нового учебного года мы проводим информационно-профилактические мероприятия, нацеленные на адаптацию детей к безопасному поведению на улице. Перед длительными новогодними праздниками проходит еще одна подобная акция «Внимание, каникулы!».

За каждым образовательным учреждением, в том числе и детскими садами, закреплен наш сотрудник, который посещает свои подведомственные территории, встречается с детьми, проводит с ними беседы о том, как вести себя на дороге в роли пешехода или даже участника дорожного движения.

Все одиннадцать сотрудников Госавтоинспекции хорошо известны ребятам, заново знакомиться им не надо. Ведь, помимо акций, они раз в квартал обязательно должны наведаться к своим подопечным.

— Какие школы Вы могли бы отметить среди самых активных в плане профилактической работы по безопасности дорожного движения?

— Петровская школа, Добринская средняя №2, Дубовская, Пушкинская, второй и четвертый детские сады п. Добринка и многие другие учреждения дошкольного и среднего образования активно участвуют во всех мероприятиях по безопасности дорожного движения.

— Что должны знать дети о безопасности на дорогах?

— Главная задача профилактической работы — недопущение детского дорожного травматизма. А начинать ее нужно с дошкольного возраста. Например, малыши должны хорошо знать, как выглядит пешеходный переход, помнить, что нельзя бегать по проезжей части, а через дорогу переходить в сопровождении взрослого. К ребятам постарше свои требования. Многие из них уже сами становятся полноправными участниками дорожного движения — ездят в школе на велосипедах и популярных сегодня электросамокатах. Без знаний правил дорожного движения им не обойтись.

— К слову, часто можно увидеть такую картину: подросток мчится на электросамокате по тротуару, лихо лавируя между идущими здесь пешеходами. Порой ситуации бывают очень опасными…

— По правилам дети до 14-ти лет не могут передвигаться по дороге общего пользования на велосипедах или средствах индивидуальной мобильности (тех же электросамокатах и электровелосипедах) без сопровождения взрослых. Ехать по тротуару они могут, но при этом помнить, что преимущество здесь имеет пешеход и не создавать для него помех. Например, велосипедист должен спешиться и пройти пешком многолюдный участок тротуара, а не кричать и не сигналить, чтобы прохожие расступились и дали ему дорогу.

Кстати, об этом должны говорить своим детям, прежде всего, родители, когда покупают для них велосипеды и самокаты. Ответственность за безопасность детей на дороге лежит в первую очередь на взрослых, которые должны вовремя научить, напомнить, подсказать.