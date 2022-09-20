Продолжается прием документов на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. Если подать заявление на пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет до 1 октября 2022 года, то в случае одобрения деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

По заявлениям, поданным в октябре, выплата начнет поступать с месяца обращения за ее назначением.

В Липецкой области данное пособие уже получают родители более 32 тысяч детей.

Напомним, что право на данную выплату есть у семей с доходом ниже прожиточного минимума, воспитывающих детей от 8 до 16 лет. От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней, но при отсутствии документов срок может быть продлен еще на 20 дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе – https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.