На комитете по социальным вопросам депутаты одобрили изменения в Закон «О государственной социальной помощи». Он разработан для приведения документа в соответствие с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на предоставление социального контракта.

В рамках социального контракта по преодолению трудной жизненной ситуации будет предусматриваться возможность предоставления денежной выплаты как ежемесячно, так и единовременно. При этом претендовать на такую помощь один и тот же человек сможет не чаще одного раза в год.

— В случае досрочного расторжения социального контракта из-за невыполнения условий законопроектом планируется скорректировать сроки повторного обращения за государственной помощью с 2 лет до 1 года. Также предусматриваются обязательства возврата денежных средств, если в период действия социального контракта гражданин прекратил предпринимательскую деятельность по собственной инициативе. Деньги необходимо будет вернуть и в случае выявления нецелевого использования денежных средств, — отметили разработчики документа.

Кроме того, расширяется возможность для получения соцконтрактов. Перелагается предоставлять эту меру поддержки на осуществление предпринимательской деятельности не только тем, кто получил статус индивидуального предпринимателя, но и самозанятым. На такую помощь теперь смогут претендовать и жители, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Окончательное решение по этим вопросам будет принято на ближайшей сессии облсовета, которая состоится 26 мая.