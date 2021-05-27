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Региональный закон приводится в соответствие с изменившимся в этом году федеральным законодательством, регулирующим данную сферу деятельности. Уточняются сроки полномочий мировых судей.

Так, при повторном назначении полномочия мирового судьи не будут ограничены определённым сроком. Это способствует укреплению конституционного принципа независимости мировых судей.

Настоящий Закон вступит в силу 5 июля 2021 года.

Сегодня документ одобрила комиссия регионального парламента. На следующей неделе он будет вынесен на рассмотрение профильного комитета, а затем на сессию облсовета.