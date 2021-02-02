Комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета депутатов рассмотрел сегодня и рекомендует к утверждению на ближайшей сессии поправки в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях.

Первым законопроектом предлагается наделить сотрудников управления экологии и природных ресурсов Липецкой области правом составлять протоколы за перемещение, снос и ненадлежащее содержание элементов благоустройства, а также рассматривать соответствующие дела. Ранее эти полномочия в регионе исполняла государственная жилищная инспекция.

– Речь идет о содержании мусорных площадок, борьбе с несанкционированными свалками, – пояснила депутатам руководитель областного управления экологии Галина Рощупкина.

– Такое перераспределение полномочий позволит региональному управлению экологии более эффективно исполнять свои обязанности по охране окружающей среды, особенно по содержанию контейнерных площадок. Это привет к улучшению экологической ситуации в городах и районах области, – отметила председатель правового комитета Марина Донских.

На комитете парламентарии также обсудили изменения в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Второй законопроект определяет порядок рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав материалов, не связанных с делами об административных правонарушениях. Это, например, непосещение ребенком школы, конфликтные ситуации, случаи, связанные с отчислением ученика, не достигшего 16-ти лет. В порядке указываются основания рассмотрения таких материалов, порядок их подготовки к заседанию комиссии, сроки их рассмотрения, ход заседания комиссии, а также порядок обжалования ее постановлений.

Кроме того, в документе уточняются полномочия, как самой комиссии по делам несовершеннолетних, так и ее председателя, его заместителя, ответственного секретаря и членов комиссии.