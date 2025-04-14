Внутренние отделочные работы уже ведутся в школе в микрорайоне «Взлётный» в Липецке

Внутренние отделочные работы в школе в микрорайоне «Взлётный» в Липецке идут полным ходом. Подрядчики прокладывают инженерные коммуникации, а также заканчивают облицовку фасада, проводят благоустройство и озеленение. Уже в мае планируют завести мебель и оборудование. Территория вокруг школы практически готова. На ней разместилось несколько стадионов, обучающий автогородок, тренажеры, полоса препятствий, детские игровые сооружения – в общем, на все возрастные категории. Вчера на объекте побывала вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова.

Строительство ведется на принципах государственно-частного партнерства в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Учреждение рассчитано на 1500 учеников. Это будет многопрофильный лицей с четырьмя корпусами, 60 классами, актовым залом на 600 мест, несколькими спортивными залами.

Школа будет носить имя основоположника современной российской космонавтики Константина Циолковского. Дизайнерские решения и интерьер будут в космическом стиле. В учреждении планируется открытие предпрофессиональных классов, мастерских и лабораторий, которые помогут школьникам раскрыть таланты и определиться с будущей профессией.

У школы будет инженерно-технологический профиль с ориентацией на углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии. Планируется открытие инженерного, космического и информационного классов. Среди ключевых направлений обучения – информационные технологии, инженерная графика, робототехника, радиоэлектроника и электротехника, 3D-моделирование и прототипирование, цифровое производство, беспилотные авиационные системы. В основе обучения – отсутствие линейного расписания, междисциплинарный подход и проектное обучение.

«Школа действительно, космическая. И выглядеть будет космически – с сияющими звёздами на зеркальном фасаде. И внутренняя отделка – соответствующая. К тому же у школы и вполне космический профиль – инженерно-технический. Физика, математика, информатика, робототехника, беспилотники, радиоэлектроника – всё это будет изучаться углублённо», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов..

Предварительная запись в многопрофильный лицей в микрорайоне Взлетный ведется по ссылке. Идёт набор детей с 1 по 10 класс. Ожидается, что школа откроет свои двери 1 сентября.