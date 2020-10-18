В Добринской средней школе №2 развивают цифровую образовательную среду

В рамках реализации национального проекта «Образование» средняя школа №2 п. Добринка в 2020 году стала Центром цифровой образовательной среды в Добринском районе.

В рамках цифровой образовательной среды также будет функционировать центр цифрового образования детей «IT-BIT», в котором желающие ученики Добринского района будут обучаться по дополнительным общеразвивающим программам в сфере информационных технологий.

С 1 ноября на базе школы дети 7-17 лет смогут обучаться на площадке Робототехники, а желающие познать один из языков программирования (Python, Java, Scratch) могут посещать площадку программирования.

Занятия будут проводиться в субботу и воскресенье, два раза в неделю, по расписанию.

Желающие по возрасту записываются в группы, количество детей в одной группе – 12 человек. Обучать ребят будут опытные преподаватели.

«Цифровая образовательная среда» (ЦОС) — это единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного процесса: учеников, учителей, родителей и администрацию школы.

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней Предполагается, что проект послужит стимулом для обновления содержательной базы образования, а также даст школьникам и учителям возможность ориентироваться в цифровом пространстве.

При помощи ЦОС улучшится качество образования, так как педагоги смогут эффективнее повышать квалификацию, а в школах появится необходимая инфраструктура для совершенствования учебного процесса.