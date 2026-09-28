Во главе волости — старшина

Нижняя Матренка. Волостное правление.

Волость как сословная территориальная единица, охватывающая несколько селений, упоминается в документах еще в 15 веке. Они входили в состав уездов.

7 августа 1707 года император Павел I издал закон «О разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их управления» для размежевания волостей, населенных государственными крестьянами. Во время правления императора Николая I для государственных крестьян в волости вводились исполнительный орган — волостное правление, распорядительный — волостной сход и судебно-апелляционная инстанция — волостная расправа. Были созданы волостные правления, которые подчинялись местным палатам государственных имуществ.

В 1861 году было отменено крепостное право и волостное правление появилось у бывших крепостных крестьян. На основании Общего положения о крестьянах 1861 года вводились волостной сход, волостной старшина и волостной крестьянский суд. Волостным сходом –собранием выборных представителей крестьян волостной старшина избирался на три года из числа домохозяев волости. Первоначально он утверждался мировым посредником, а с 1889 года с введением института земских начальников — земским начальником.

Волостной старшина возглавлял волостное правление, в которое входили волостной писарь, сельские старосты и заседатели. У волостного старшины было немало функций. Он следил за порядком в волости и за исполнением государственных распоряжений, знакомил крестьян с законами и предписаниями властей, отвечал за сбор податей, налогов, за выполнение повинностей. Словом, он контролировал своевременность выплат. До 1874 года он отвечал за выполнение рекрутской повинности и вёл учет передвижения крестьян, выдавал документы на отлучку из селения — паспорта и билеты. Следил за порядком в волости, задерживал правонарушителей и передавал их полиции, проводил первичное дознание. Он имел право налагать штрафы до 1 рубля, назначать общественные работы, арестовывать на срок до двух суток за мелкие проступки.

Он был обязан следить за состоянием дорог, общественных зданий, мостов, заведовал волостным имуществом и деньгами. Он удостоверял документы крестьян, в основном на простые договоры или доверенности. Участвовал он и в волостном суде, который разбирал проступки и имущественные споры среди крестьян. До 1889 года он отчитывался перед уездным по крестьянским делам присутствием, а после 1889 года отчитывался только перед земским начальником. Правда, всю рутинную работу по оформлению документов вел волостной писарь, но старшина, подписывая ключевые документы, нёс ответственность за их достоверность.

Печать старшины Куликовской волости Усманского уезда.

По данным за 1913 год в Усманском уезде было 25 волостей и 11 из них располагались на территории нынешнего Добринского округа. В Березнеговатской волости (здесь было 25 селений) старшиной был Николай Алексеевич Черкасов. В Нижнематренской волости, в состав которой входило 7 селений, старшиной был Степан Семёнович Кунов. В Дмитриево-Дуровской волости (10 селений) старшиной был Иосиф Николаевич Востриков. В Новочеркутинской волости с 6 селениями волостное правление возглавлял Сергей Ионович Буряков. В Пушкинской волости, куда входило 4 селения, старшиной был Абрам Иванович Оленчев (по-видимому, Аленичев — прим. вед.). Такое же количество селений входило и в Барятинскую волость, где обязанности старшины исполнял Василий Лаврентьевич Леньшин. В Верхнематренской волости насчитывалось 19 селений и старшиной был Иван Емельянович Ильин. В Талицкой волости, куда входило 13 селений, крестьяне повиновались Федоту Григорьевичу Тарабцеву.

В Сафоновской волости с 8 селениями старшиной был Дмитрий Семёнович Васин. В Тихвинской волости, в которой тоже насчитывалось такое же количество селений, как и в Сафоновской, должность старшины занимал Иван Ефимович Пагалов. В Павловской волости с её 5 селениями, мы находим волостного старшину Ивана Артёмовича Маносова. Была в уезде в это время и Падворская волость (центр Падворки располагался в нынешнем Грязинском округе), куда входили нынешние добринские селения: село Никольское, деревня Ольшанка, сельцо Салтычки, деревня Нижняя Матренка (тож Козельки), деревня Натальино. Волостным старшиной здесь был Федот Андреевич Паненков.

В Государственном архиве Липецкой области хранятся документы Новочеркутинского и Сафоновского волостных правлений. В первом документы датируются 1904-1920 годами, во втором — 1905-1912 годами. В основном это дела об опеке над имуществом и малолетними детьми. В Сафоновской волости это касалось детей из Киньшино, умерших С. Пешкова, М.А. Пескова, Н. Ф. Федосеева из Среднего — П.М. Скворцова, из Ржавца — С. Ф. Илюхина, из Среднего — В.Н. Красавина, из Сафоново — М. Дюкова. Всего 22 документа. В Новочеркутинской волости из самого волостного села — дела по опекунству умерших крестьян Т.И. Муравлева, И. И. Судакова, М.Е. Блинова, из Александровки — К. Г. Царева, С.М. Бирюкова, Е.Н. Чернова, Ф.Е. Родина, А.И. Андреичева, П.А. Сусловой. Всего 11 документов. И везде стоит подпись волостного старшины.