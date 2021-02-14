Клуб липецких моржей регулярно удивляет своими яркими акциями. Не стал исключением и сегодняшний день. 14 февраля, по случаю праздника всех влюбленных в Липецке прошел заплыв любви.

Влюбленные в ЗОЖ и холод липчане своей романтической акцией решили напомнить всем, что горячим сердцем можно растопить даже самый крепкий лёд.

Улыбки на лицах, бодрость духа и тела. Этим людям можно только позавидовать. И даже восхищаться!

Удивительное дело, среди участников необычного заплыва – 83-летняя Вера Дмитриевна Панова. И это тот случай, когда возраст имеет значение. Она закаляется с 14 лет, а моржеванием занимается уже более 40 лет.

“Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни, закаляйтесь, любите и будьте любимыв!!!” – желают всем в этот день липецкие моржи.

Фото: vk.com/morzhi48