Терпения, выдержки, надежды вам, славные матери и жены наших героев-земляков, с честью защищавших и защищающих рубежи нашей Родины.

В Липецке, в областном Центре культуры, народного творчества и кино, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Как правило, в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, всех тех, кто посвятил жизнь служению Родине.

На этот раз в зале присутствовали ветераны боевых действий и Вооружённых сил, участники специальной военной операции и члены их семей, воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских классов, военнослужащие Липецкого авиацентра, представители общественных организаций.

С видеоприветствием к собравшимся обратился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

— Сегодня наши герои – это люди не из учебника истории, — отметил он. — Они живут рядом с нами, показывая своими поступками пример подлинного служения Родине. Это в том числе и герои СВО, которыми мы гордимся, чтим и уважаем их за подвиги на полях сражений во имя нашей Отчизны.

Стоя встретили участники мероприятия поднявшихся на сцену Героя Советского Союза Юрия Чурилова и Героев России Владимира Богодухова и Олега Старожука.

— Общаться и просто находиться рядом с вами – огромная честь для каждого из нас, — сказал первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко, вручая им памятные подарки.

Отдельных слов благодарности удостоились приглашенные на праздник родственники героев прошлых лет и, конечно, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.

Делегацию Добринского района на торжественном мероприятии представляли матери и жены тех, кто в эти дни мужественно защищает рубежи Родины в районе проведения СВО.

На переднем крае борьбы находятся сейчас муж Олеси Беляевой из Добринки и сыновья еще двух добринских женщин — Натальи Кудиновой и Веры Чернышовой.

А Марха Макарова из Нижней Матренки проводила в район специальной военной операции двух своих сыновей, как и Валентина Дроздова из Добринки. Марина и Ольга Маяковы из с. Нижняя Матренка — родственники. Их сыновья в настоящее время тоже выполняют воинский долг, а матери ждут мужчин с победой.

В составе нашей делегации были и те женщины, которые, к великому сожалению, уже не дождутся своих сыновей с полей сражений.

У Любови Першиной из Добринки сын был кадровым военным. Погиб как герой. Не смогут уже никогда обнять своих погибших сыновей Надежда Акимова из п. Кооператор, Ираида Соколова из д. Николаевки, Ольга Какоткина из с. Паршиновка, Антонина Яцухно из п. Кооператор.

Вечная слава погибшим героям-землякам и низкий поклон всем матерям, воспитавшим славных сынов Отечества.