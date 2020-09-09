Во всех липецких школах установили питьевые фонтанчики

К новому учебном году около тысячи фонтанчиков с питьевой водой появились в 261 школе региона. Все они оборудованы фильтрами для очистки воды. В одной школе установлено от двух до пяти фонтанчиков в зависимости от её площади и количества учащихся.

Задачу обеспечить школы чистой питьевой водой поставил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В феврале специалисты регионального управления образования и науки провели мониторинг обеспеченности общеобразовательных учреждений отфильтрованной водой. Он показал, что не во всех школах питьевая вода соответствует санитарным требованиям. К тому же питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении.

Работы по монтажу питьевой системы начались весной. Строители частично заменили уже имеющиеся в школах фонтанчики и проложили коммуникации под новые. На их установку было направлено более 21 млн рублей. Все работы были завершены в августе. Вода в школьных фонтанчиках полностью соответствует санитарным требованиям: она безвредна по химическому составу и насыщенна необходимыми макро- и микроэлементами. Важно, что вода не будет литься постоянно: фонтанчик активизируется нажатием кнопки.