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Во всех муниципалитетах Липецкой области прошли родительские собрания, посвящённые вопросам проведения ГИА

5 минут назад
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Родители выпускников узнали о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Получили советы от педагогов-психологов по подготовке к экзаменам и смогли задать все интересующие вопросы.

Напомним, что в Липецкой области 1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ-2023. Теперь написать заявление или изменить выбранные сроки участия можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление в государственную экзаменационную комиссию.

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