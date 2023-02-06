Родители выпускников узнали о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Получили советы от педагогов-психологов по подготовке к экзаменам и смогли задать все интересующие вопросы.

Напомним, что в Липецкой области 1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ-2023. Теперь написать заявление или изменить выбранные сроки участия можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление в государственную экзаменационную комиссию.