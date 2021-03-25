24 марта 2021 года в ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» состоялась демонстрация работы лабораторного корпуса с клинико-диагностической лабораторией, центра бактериологической диагностики и обновленного отделения анестезиологии и реаниматологии. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Одним из наиболее распространенных и опасных инфекционных заболеваний в мире является туберкулез, который остается и одной из 10 причин высокой смертности в большинстве стран. Этот диагноз встречается как у взрослых, так и у детей.

Организатором и координатором всей противотуберкулезной помощи населению в Липецкой области является ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» далее «ЛОПТД», который работает уже на протяжении почти 70 лет.

Сегодня в состав ГУЗ «ЛОПТД» входят 392 круглосуточные стационарные койки, 19 коек дневного стационара для взрослых и 20 коек дневного стационара для детей, развернутых в 4 зданиях, расположенных по трем адресам: в г. Липецке по ул. Космонавтов, д.35/1 и ул. А. Макарова, д.1а, в г. Ельце по ул. Пушкина, д.46.

Лечебно-диагностическая помощь пациентам оказывается в 9 круглосуточных стационарных отделениях, из которых: 5 туберкулезных легочных отделений для взрослых, 1 – для детей, 2 хирургических, 1 анестезиологии-реаниматологии. Амбулаторно-поликлиническая служба представлена тремя диспансерными отделениями мощностью на 810 посещений.

За последние пять лет в ГУЗ «ЛОПТД» был построен и введен в работу лабораторный корпус с клинико-диагностической лабораторией и центром бактериологической диагностики, где активно применяются молекулярно–генетические методы диагностики туберкулеза ускоренной ПЦР диагностики и определение лекарственной устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам в режиме реального времени. Это позволяет выявить у пациента возбудитель в кротчайшие сроки и назначить лечение туберкулеза целенаправленно, с учетом чувствительности возбудителя туберкулеза к лекарственным препаратам.

Функционирует здание детского отделения, где оказывается амбулаторная и стационарная противотуберкулезная помощь детям и подросткам с возможностью дистанционного обучения. Применение инновационных методов диагностики туберкулеза у детей Диаскинтест и Т-SPOTпозволяет выявлять «малые формы» туберкулеза, а также дифференцировано подходить к лечению и профилактике туберкулеза.

ГУЗ «ЛОПТД» оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием, благодаря которому в туберкулезном легочно-хирургическом отделении квалифицированными хирургами широко применяются малоинвазивные видеоторакоскопические и модернизированные пластические операции, а также высокотехнологические методы оперативного лечения заболеваний легких. Кроме того, делаются операции и на других органах, тем самым специалисты ГУЗ «ЛОПТД» обеспечивают больным хирургическую помощь в полном объеме.

На достаточно высоком уровне остается качество диагностики туберкулеза благодарясовременному рентгеновскому компьютерному 16-срезовому томографу.

Скорейшему установлению диагноза способствует и работа эндоскопического отделения ГУЗ «ЛОПТД». Более 10 лет врачи применяют метод бронхоблокации, способствующий закрытию у больных полостей распада.

«В 2020 году был завершен капитальный ремонт отделения анестезиологии и реаниматологии, где выхаживают самых тяжелых больных. Здесь каждая палата оборудована новой системой приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной фильтрами тонкой очистки воздуха. Обеззараживание воздуха в помещениях осуществляется с помощью бактерицидных УФ-ламп, бактерицидных установок открытого типа, а также рециркуляторов закрытого типа. Закуплены 4 многофункциональные кровати, оснащенные монитором контроля состояния больного, консолью с вызовом персонала и подводкой кислорода. Приобретен аппарат искусственной вентиляции легких» – рассказал главный врач ГУЗ «ЛОПТД» Старосельский А.В.

В 2020 году специалистами ГУЗ «ЛОПТД» были достигнуты следующие показатели эффективности лечения: прекратили бактериовыделение 79,6% больных, клинически излечено 71,7% больных, поэтому в Липецкой области эпидемиологическая ситуация по туберкулезу имеет стойкую тенденцию к улучшению.

В настоящее время в областном диспансере работает 571 сотрудник, из них 60 врачей и 224 человека среднего медицинского персонала. Это высококвалифицированный коллектив, 58% врачей и 75% медицинских сестер имеют квалификационные категории, многие удостоены звания «Отличник здравоохранения», заслуженного врача, заслуженного работника здравоохранения Липецкой области.