Второй этап 400 «Мультиспортивной семейной лиги» прошел в Липецке на стадионе «Сокол». 400 семей соревновались в дартсе. По правилам соревнований участники метали дротики в мишень по секторам от 1 до 20, с удвоением и утроением в случае попадания в соответствующие кольца. Центр мишени – 50 очков, кольцо вокруг него – 25 очков.

Победителями в составе из трех человек стали семья Ветровых (дети 6-8 лет), семья Шубиных (дети 9-11лет), семья Романчук (дети 12-14 лет). Победителем в составе из четырех человек стала семья Антоновых, а из пяти – семья Щегловых. После соревнований все семьи участвовали в активностях от липецких спортшкол. На стадионе прошли мастер-классы по греко-римской борьбе от новоявленного чемпиона Европы Михаила Шкарина, по футболу от воспитанников 12 спортшколы, по ⁠боксу от школы олимпийского резерва №9.

«Мультиспортивная семейная лига» – это цикл соревнований в разных видах спорта, который объединяет липецкие семьи и даёт возможность попробовать себя и родителям, и детям. Семейная лига появилась после того, как стала расти популярность Мультилиги для детей. Оба проекта проходят при поддержке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Пусть семей в нашей области будет больше, все занимаются спортом, не болеют, любят друг друга», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Третий, заключительный этап Семейной мультилиги пройдет 1 сентября.Это будут соревнования по спортивному ориентированию. А финал пройдет на стадионе «Металлург», объединит участников детской и семейных лиг и станет большим спортивным праздником.