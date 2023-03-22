Общество

Воде в Добринке помогают уйти

13 минут назад

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Как известно, Добринка находится в низине. В нынешнем году, щедром на полые воды, некоторые улицы поселка оказались подтопленными из-за разлившихся после таяния льда и прошедших дождей болот. Люди жалуются на избыток воды в погребах, на приусадебных участках.

Чтобы дать воде возможность уйти по естественным руслам, местная сельская администрация привлекает к расчистке стоков работников МБУ «Добринское». А там, где своими силами не справиться, вызывают из Липецка специальную машину для промывки ливневых канализаций. Она уже поработала на улице Луговой, Нестерова, Фрунзе.

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