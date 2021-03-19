Вечером четверга в Липецком районе, на автодороге Липецк-Данков, 54-летний водитель автомобиля «Рено Логан» по предварительным сведениям допустил выезд на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с автомобилем «ДЭУ Нексия» под управлением 29-летнего водителя.

В ДТП пострадал водитель «Нексии». Его с различными травмами госпитализировали в областную клиническую больницу.

Выезд на полосу встречного движения – одна из самых распространенных причин опасных аварий. Водителям следует избегать рискованных маневров, не допускать действий, чреватых тяжелыми последствиями, напоминают в Госавтоинспекции.