ОГИБДД России по Добринскому району сообщает, что 16.04.2023 года, в 18 часов 45 минут, на ул. Георгиевской в д.Георгиевке Добринского района несовершеннолетний водитель мопеда «Дельта» допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, в результате чего получил телесные повреждения.

Мототранспортное средство является источником повышенной опасности, так как единственным защитным элементом водителя мототранспорта, как правило, является только мотошлем. Вероятность получения при любом виде ДТП травмы, в том числе несовместимой с жизнью, очень высока.

Напоминаем всем водителям мототранспортных средств о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Родителям, которые доверяют несовершеннолетним управление данной категорией ТС, стоит также помнить об административной ответственности в отношении водителей и собственников мототранспорта, а самое главное — о правильном расставлении приоритетов, одним из которых должна являться безопасность ваших детей.