Водитель погиб при столкновении трех автомобилей под Липецком. Сводка происшествий

28 июля, в 9.50, на автодороге восточный обход промышленной зоны г. Липецка, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», допустила столкновение с автомобилями «ВАЗ-21060» под управлением 72-летнего водителя и «Лада-210740» под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Шкоды» с различными травмами была госпитализирована в больницу, а водитель «Лады» скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Предварительная вина водителя автомобиля «Шкода Октавия» – выезд на полосу встречного движения. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.

! Выезд на полосу встречного движения один из самых рискованных маневров. Водители, совершая его, обязаны убедиться в полной безопасности.

В Липецке, в 15:30, на ул. Ильича, 21-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», допустил столкновение с другим автомобилем марки «Лада Калина», под управлением 34-летнего водителя. В ДТП пострадали водители двух автомобилей и два пассажира первой «Лады». Они доставлялись в лечебные учреждения и после оказания помощи отпущены.

Предварительная вина в совершении ДТП водителя первой «Лады» – несоблюдение правил очередности проезда. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования

В Липецке, в 16.00, на ул. Маяковского, 20-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 13-летнего велосипедиста. Пострадавший подросток был доставлен в ЛОДБ, после оказания помощи отпущен.

Водители обязаны учитывать, что в летние дни по дорогам передвигаются множество велосипедистов. От автомобилистов востребованы предельное внимание и соблюдение скоростного режима. Госавтоинспекция также обращается к родителям подростков с просьбой усилить надзор за использованием ими двухколесной техники. Велосипедисты обязаны знать ПДД и неукоснительно соблюдать их.

В г. Чаплыгине, в 10.00, на ул. Советской 60-летний водитель, согласно предварительным сведениям, не принял мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля «Хендай Солярис», который при произвольном движении допустил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая обратилась в ГУЗ «Чаплыгинская РБ», после оказания помощи отпущена.

В эти сутки пострадал еще один пешеход. В Ельце, в 12.30, на ул. Транспортной, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», вне зоны действия пешеходного перехода допустил наезд на четырехлетнюю девочку.

По предварительным сведениям, воспитанница дошкольного учреждения, находившаяся на прогулке со взрослым, вырвалась и побежала на проезжую часть. Ребенок был доставлен в травмпункт ГУЗ «Елецкая городская детская больница», госпитализирована.

Взрослые обязаны при нахождении с малышами у проезжей части дороги, всегда держать ребенка за руку и ни в коем случае не допускать опасного поведения детей. Окончательные причины и условия совершения данного ДТП будут установлены в ходе расследования.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2504 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2106 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.