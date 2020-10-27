Водитель “пятнадцатой” пострадал в столкновении с “Лифаном” в Задонском районе

Утром понедельника, 26 октября, в селе Уткино Задонского района произошло ДТП. На улице Центральной столкнулись автомобили «Лифан» с 56-летней женщиной за рулем и “ВАЗ-2115” под управлением 49-летнего водителя. Водитель “пятнадцатой” получил травму и был оспитализирован.

Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

Водители должны помнить, что игнорирование правил проезда перекрестков приводит к наиболее тяжелым последствиям как для них самих, так и для остальных участников аварии, напоминают в Госавтоинспекции.