Водитель “пятнадцатой” в Хлевенском районе снес столб. Двое пассажиров пострадали

16 ноября на автотрассе Усмань – Поддубровка – Воробьевка в Хлевенском районе, в половине одиннадцатого вечера произошло ДТП.

Водитель автомобиля “ВАЗ-2115”, личность которого устанавливается, не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате его пассажиры, 37-летний мужчина и 43-летняя женщина, с травмами госпитализированы.

Предварительной причиной автоаварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Это одна из самых распространенных причин автоаварий. При выборе скорости помимо соблюдения требований ПДД водитель должен ориентироваться на конкретные дорожные и погодные условия.