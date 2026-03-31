Водитель “скорой” – больше, чем шофёр

Управлять грузовиком «ЗиЛ» начал с пяти лет, командовал автомобильным взводом в Германии, а сейчас более тридцати лет — за рулем «скорой помощи». Житель Добринки Сергей Чернышов уверен, что спасать жизни должны люди в белых халатах. Но водитель неотложки также заслуживает внимания, ибо мчаться наперегонки со смертью — одна из особенностей его профессии.

— Крутить баранку я начал еще на коленях у папы, — вспоминает собеседник, — он тогда работал в «Сельхозтехнике» на «Зил-130» и часто брал меня с собой в поле. Поначалу Чернышов-старший доверял только рулить, остальные действия оставались за ним. В то время у меня до рычага переключения скоростей не доставали руки, а до педалей — ноги. Однажды детская смекалка подсказала мне решение проблемы. Дай попробую управлять машиной не сидя, а стоя. Получилось с первого раза. Отец с пассажирского сиденья во все глаза смотрел, как его сын-дошкольник самостоятельно ведет грузовик. Правда, его скорость во время «маневров» была совсем небольшой, и при форс-мажоре глава семьи мог в любой момент меня подстраховать. Так и постигал шоферские азы методом проб и ошибок. А к восьми годам уже самостоятельно водил «ЗиЛ». Правда, мы с отцом про это никому не рассказывали.

Вместе с любовью к технике Александр Николаевич Чернышов привил мальцу добросовестное отношение к работе. А потом — как у всех: школа, уроки, оценки в дневнике. Десять лет учебы в Добринской средней школе №1 пролетели для Сергея незаметно. В июне 1989-го парень получил аттестат о среднем образовании, а уже в сентябре поступил в местное техническое училище №35, в группу будущих автомобилистов. Их в шутку называли «семимесячными», именно столько длилось обучение этой профессии.

С водительским удостоверением категории «С» в 1990-м году молодой человек ушел в армию. Попал служить в Германию, в автомобильные войска, где задержался на целых четыре года. Два года — как солдат срочной службы, еще два года сверхсрочник Чернышов командовал отделением роты материально-технического обеспечения. Служба нравилась, платили достойно. Но тут в стране грянули масштабные политические перемены, и подразделения группы советских войск в Германии начали выводить на Родину. Сергей решил не испытывать судьбу и написал рапорт об отставке.

Вернувшись в родную Добринку, в 1994-м устроился водителем в Центральную районную больницу. Получил в управление серую «УАЗ-буханку» с надписью на борту «скорая помощь», и … начал развозить всякую всячину, относящуюся к хозяйственной части медучреждения. Машина была закреплена за завхозом, поэтому про перевозку больных можно было забыть. Однако через год молодого водителя перевели на настоящую «скорую», и с этого дня для Чернышова начался отсчет его трудового медицинского стажа.

С 1995-го года он колесит вместе с фельдшером по дорогам теперь уже округа, побывал практически на каждой улочке и в любой деревеньке, где живут земляки. Каждую смену водители «скорой» проходят предрейсовый медицинский осмотр, и только после этого их допускают до управления автомобилем. На часах половина восьмого утра, а в кабинете Елены Ждановой, диспетчера Добринской подстанции №18 Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, уже развернута мини-лаборатория. Весь процесс медосмотра записывается на видео. В числе обязательных процедур: измерение давления, температуры, а также экспресс-тест на алкоголь.

— Показания снимаем два раза в сутки, — говорит она, — до выхода в рейс, и по завершении их 12-часовой смены. Фельдшеры у нас работают посуточно.

В свободное от вызовов время водители проводят в специальной комнате для отдыха, где можно выпить чаю. Но нередко случаются дежурства, когда не то что в комнату отдыха некогда зайти, но и время для перекуса едва можно выкроить. Если кто-то подумает, что водитель «скорой» только и делает, что развозит фельдшера или больных по местам назначения, то глубоко ошибется. Он такой же участник процесса оказания экстренной медпомощи.

— Вместе с коллегами прошел специальные курсы, — сообщил Чернышов, — теперь могу делать искусственное дыхание, останавливать кровотечение, будь оно венозным или артериальным, по всем правилам транспортировать больного на специальной каталке как до машины, так и с последующей загрузкой в салон.

Кроме приемного покоя районной больницы, людей с вызовов в зависимости от тяжести заболевания оперативно доставляют в Липецк. Областная больница на 19-м микрорайоне, инфекционная больница и сосудистый Центр на восьмом: сюда очень часто привозят пациентов из Добринского округа. Нередки выезды в соседнюю Усмань, где спасают, а затем возвращают к жизни людей с инсультами.

— Когда у меня в салоне «тяжелый», — поясняет С. Чернышов, — моя главная задача доставить его до места оказания медицинской помощи максимально оперативно. Тут уж на дорожные знаки и сигналы светофоров особо не смотришь. Проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал обеспечивают беспрепятственный проезд карете скорой помощи. При этом другие участники движения обязаны пропускать неотложку. Что касается ситуации на дорогах, то сейчас автолюбители относятся более уважительно к каретам скорой помощи, и с мигалкой можно проехать практически везде, что очень радует.

Пассажирами неотложки нередко становятся люди, находящиеся на грани жизни и смерти. Помочь попавшему в беду человеку стремится фельдшер. А от водителя требуется умение в любую погоду ехать быстро и аккуратно, отлично ориентироваться, как в городе, так и в любом населенном пункте округа.

— Я люблю свою работу, — искренне говорит водитель со стажем, — ведь каждый раз кому-то помогаешь. А когда видишь, что человеку становится легче, то и тебе хорошо. Это для меня — главная награда.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.