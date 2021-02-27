Отделом по расследованию преступлений по ДТП СУ УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего уроженца Добринского района Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 сентября 2020 года 56-летний водитель, управляя транспортным средством «Шкода Октавия», двигаясь по проезжей части садоводческого некоммерческого товарищества Липецка допустил съезд на обочину и наезд на пешехода. После ДТП транспортное средство опрокинулось в кювет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что водитель находился в состоянии опьянения.

Водитель не сообщил сотрудникам ДПС, что перед тем как транспортное средство опрокинулось в кювет, он совершил наезд на пешехода. Труп женщины-пешехода был обнаружен спустя двое суток с момента ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летняя женщина-пешеход получила множественные несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Органами предварительного следствия проделан значительный объем следственных действий, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая судебные экспертизы. Все это позволило установить обстоятельства преступления, собрать доказательства по делу и предъявить обвинение.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.