Водители получили письма от добринских ЮИДовцев

24 сентября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району совместно с учащимися отряда ЮИД добринской школы №2 «Дружные ЮИДовцы» в рамках проведения «Недели безопасности дорожного движения» провели акцию «Письмо водителю».

Учащиеся вручали водителям транспортных средств письма, в которых просили не пренебрегать требованиями Правил дорожного движения и дорожных знаков, а также напоминали о том, что водителям принадлежит главная роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий. От их личной дисциплинированности зависят жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов.

Водители, остановленные в этот день юными инспекторами, с пониманием отнеслись к их миссии, внимательно выслушали школьников и пообещали не нарушать ПДД.