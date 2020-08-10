Водителя, который сбил в Липецке пешехода и угодил в еще одно ДТП, пытаясь скрыться, осудили на 6 лет

Приговором Правобережного районного суда г. Липецка липчанин привлечен к уголовной ответственности по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый в декабре прошлого года, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле «Форд Мондео» и в районе д.3 на ул. Желябова г. Липецка и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, который от полученных повреждений скончался.

Подсудимый попытался скрыться с места преступления, однако, спустя незначительный промежуток времени после наезда на пешехода, столкнулся с припаркованными на ул. Интернациональной г. Липецка автомобилями, из-за чего не смог продолжить движение.

С учетом мнения государственного обвинителя, конкретных обстоятельств дела, поведения подсудимого после совершения преступлений, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Правобережного района г. Липецка