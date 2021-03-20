Утром 19 марта на трассе Грязи-Липецк в районе поселка Новая жизнь очевидцы сняли на видео, как пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения, а после – на обочину дороги, по которой двигался некоторое время. Вероятно, водитель автобуса хотел совершить обгон, но маневр до конца довести не удалось.

Вернуться назад он не смог из-за «плотного» движения автотранспорта. Видео с грубым нарушением правил дорожного движения было размещено в социальных сетях.

Как сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин, данный видеоматериал был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет, а водитель, совершивший нарушение ПДД, в кратчайшие сроки установлен и приглашен в Госавтоинспекцию.

На него был составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», санкция которой – штраф в размере 5000 рублей , либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Так как водитель автобуса впервые совершил правонарушение, он будет оштрафован, – сообщил Олег Володин.