21 июля 2021 года на улице Краснозаводская города Липецка произошло резонансное ДТП, в результате которого серьезно пострадал 12-летний мальчик. Автомобиль «БМВ», за рулем которого находилась 31-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Сузуки». Видеокамеры очевидцев зафиксировали не совсем адекватное поведение виновницы аварии, которая отказалась от медицинского освидетельствования. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.264 УК РФ, расследование которого было завершено в феврале 2022 года. В ходе предварительного расследования проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно выводам которой, мальчику, пострадавшему в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. Вина обвиняемой в инкриминируемом ей деянии полностью доказана собранными материалами уголовного дела.

В ходе предварительного следствия обвиняемая отказывалась от дачи показаний, однако в первоначальном объяснении указала, что в момент дорожно-транспортного происшествия автомобиль «БМВ» находился под управлением иного лица, тем самым ввела следствие в заблуждение с целью уйти от ответственности.

Версия обвиняемой не нашла своего подтверждения и была опровергнута показаниями свидетелей дорожно-транспортного происшествия, заключениями судебных экспертиз и видеозаписями с камер наружного наблюдения, на которых зафиксировано управление автомобилем «БМВ» непосредственно перед ДТП обвиняемой.

Лишь после ознакомления с материалами уголовного дела, под тяжестью собранных доказательств, фигурантка дала признательные показания по предъявленному ей обвинению.

Органами предварительного следствия проделан значительный объем следственных действий, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая и автотехническая судебные экспертизы.

Все это позволило установить обстоятельства преступления, собрать доказательства по делу и предъявить обвинение. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.