На оперативном совещании в мэрии Липецка глава города Евгения Уваркина совместно с председателем департамента транспорта Евгением Чекрыжовым обсудила резонансный случай, произошедший в выходные в одном из липецких автобусов.

Ребёнок из многодетной семьи 29 января сел в автобус №11 на остановке «Опытная станция». Он приложил к валидатору льготную транспортную карту, дающую право на бесплатный проезд, но она не сработала. Водитель потребовал оплатить проезд, так как наличных у мальчика не было, он вынуждено покинул салон транспортного средства.

— По данному факту в муниципальном предприятии была проведена проверка. По ее результатам перевозчик определил меры дисциплинарного взыскания: водителю сделали выговор и лишили премии, — сообщил Евгений Чекрыжов. – Кроме того, мы направили материалы в управление государственного автодорожного надзора по Липецкой области для привлечения водителя к административной ответственности.

Напомним, что согласно действующему законодательству, водителям запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет. В связи с недавним инцидентом в департаменте транспорта пообещали в очередной раз провести профилактическую работу с перевозчиками, а также проработать вопрос ужесточения наказания за подобные нарушения.