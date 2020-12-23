Прокуратура Тербунского района провела проверку по обращению жителей д. Михайловки Казинского сельсовета по факту ненадлежащего оказания услуг холодного водоснабжения.

Установлено, что водоснабжение домов по ул. Школьной осуществляется комплексом «Тербунский» филиалом «Юго-Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

Перебои в подаче холодного водоснабжения были связаны с повреждением центрального водопровода.

Альтернативных источников обеспечения холодным водоснабжением жителей села на период приостановления подачи холодного водоснабжения, комплексом «Тербунский» филиалом «Юго-Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» не предоставлялось.

Вместе с тем, ремонтные работы были проведены только лишь после инициированной прокуратурой района проверки и внесения в адрес организации представления об устранении нарушений законности, в котором поставлен вопрос о произведении перерасчета абонентам в связи с ненадлежащим обеспечением водоснабжения.