Новый водопровод строится в селе Никольское Усманского района. Работы ведутся по программе Минстроя России «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Обновление сетей уже завершено на улице, на которой располагается детский сад.

«Старые коммуникации в селе, прокладывали хозспособом в конце 60-х. Износ был около 95%, в последние годы трубы часто рвались. Составили список улиц, где жалоб было больше всего. Их включили в ремонт этого года», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего по программе Минстроя в регионе обновляются сети водоснабжения в 12 муниципалитетах. Заменят больше 65 километров водопровода. Чистая питьевая вода поступит в дома почти семи тысяч жителей области. В трёх районах работы уже завершены.