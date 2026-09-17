Водопроводные сети обновляют в Ельце по нацпроекту

В Ельце продолжают менять старые водопроводные трубы на новые. Работы идут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Подрядчик — ООО «ТК Спецстрой 48» — ремонтирует водопровод на улице Известковая и других улицах города. Старые трубы меняют на новые, а дома жителей подключают к обновлённой сети. Работы начались 13 апреля 2026 года и сейчас идут на улице 40 лет Победы — на участке от дома № 2 до дома № 32.

Уже выкопан грунт на улицах 40 лет Победы, Слободская и Ольшанская. Уложены новые трубы: 270 метров на улице 40 лет Победы, 700 метров на Слободской и 122 метра на Ольшанской. Установлено 60 колодцев, часть домов уже подключена к новой сети. В целом выполнено 11% от всей суммы контракта. Завершить работы планируют в ноябре 2027 года.

«Ежегодно мы обновляем коммунальные сети в муниципалитетах. Регион участвует в ряде федеральных проектов, выделяет региональные средства на модернизацию инженерной инфраструктуры. Всё это позволяет нам последовательно менять изношенные коммуникации», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.