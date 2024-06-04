Реконструкция очистных сооружений в городе Грязи стартовала в текущем году благодаря одобрению Правительственной комиссией специального казначейского кредита для Липецкой области. Под модернизацию попадают здания механической очистки и воздуходувок, аэротенк и вторичный отстойник. Обеззараживать стоки будут с помощью ультрафиолета, что повысит качество очистки. Производительность очистных сооружений увеличится вдвое – с 6 тысяч кубических метров до 12 тысяч. Очистные сооружения обслуживают не только город Грязи, но и район, а также предприятия особой экономической зоны «Липецк». На обновление комплекса направлено более 160 млн рублей.

В прошлом году Липецкая область вошла в число 32 регионов, чьи заявки на специальные казначейские кредиты были одобрены Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в России под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Специальные казначейские кредиты — это новая форма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые Правительство РФ выдает регионам на льготных условиях. Средства субъектам выделяют на срок до 15 лет под 3% годовых.

В нашем регионе средства СКК потратят на реализацию проектов в четырех районах. В поселке совхоза Агроном Лебедянского района и в городе Грязи реконструируют очистные сооружения. В Данкове — канализационную насосную станцию. В Липецке — участки сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в районе ЛТЗ.

Кроме того, в этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» водоснабжение улучшится у 6,7 тысячи человек. Реконструируют 65 километров водопровода. По нацпроекту «Жилье и городская среда» завершаются работы на Сырском Руднике, где прожили 6,5 километра нового водопровода. Всего на модернизацию сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в 2024 году в регионе направят почти 2 млрд рублей – это областные и федеральные средства.

«Реконструкция сетей проводится в связи с прогнозируемым увеличением объемов потребления и необходимостью снижения аварийности ветхих сетей. Также эти проекты направлены на улучшение экологической обстановки», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.