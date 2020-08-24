Воды в деревнях не хватало. Наших предков не спасали в жару даже колодцы

В конце 19 столетия селяне о водопроводе даже и не слышали. Воду в основном брали из реки, пруда, не заботясь о своем здоровье. Почти в каждом селении рыли колодцы. Но и они не изобиловали живительной влагой. Согласно документам того времени в двух селениях Поддубровской волости население страдало от нехватки воды. Такая же проблема была в некоторых селениях Пригородной, Куликовской и Демшинской волостей.

Вышеперечисленные волости — это нынешняя территория Усманского района.

Такая же проблема была и у селян Среднего Сафоновской волости, хотя в селении насчитывалось аж 32 колодца. Но они были глубиной в 4— 6 саженей (сажень — это 2,1336 метра — Вед.). Согласно отчету Усманской земской уездной управы воды постоянно не хватало для питья и «нет ея (её) и в противопожарных целях». А крыши в то время были соломенными и избы стояли вплотную друг к другу. Для «красного петуха» это было настоящее раздолье.