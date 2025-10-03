Военно-патриотические сборы для липчан пройдут в Задонском районе

Очередные военно-патриотические сборы для жителей Липецкой области стартуют 7 октября в Спортивно-оздоровительном комплексе «Форест парк» в Задонском районе. Занятия по военной подготовке пройдут в течение пяти дней. За это время участники изучат особенности огневой, тактической, инженерной подготовки, приобретут знания по тактической медицине и обращению с БПЛА. Дисциплины курсов ведут дипломированные инструкторы патриотических клубов.

Также в рамках образовательной программы участники прослушивают лекции по информационной безопасности и морально-психологической подготовке. Последние преподаются педагогом-психологом, прошедшим профессиональную переподготовку для работы в условиях военных действий. В вечернее время участники курсов просматривают отечественные патриотические фильмы: «28 панфиловцев» (2016), «Подольские курсанты» (2020), «Небо» (2021).

В конце участники получат сертификаты о прохождении пятидневной образовательной программы по военной подготовке. За все время реализации военно-спортивного проекта курсы прошли больше 1000 жителей Липецкой области. Сборы проводит ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» (подведомственное учреждение министерства молодежной политики Липецкой области).

«Сборы проводятся в рамках мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также для популяризации службы в рядах Российской Армии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.