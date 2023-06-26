Региональный финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и областная военно-спортивная игра «Тропа разведчика» состоялись на днях в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник». Участие в них приняли команды учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

«Победа» проходила в течение четырех дней. В программу вошли конкурсы «Визитка», «Военный плакат», строевой смотр «Статен в строю – силён в бою», тест «Страницы истории Отечества», «Военный вальс», эстафета «Огневой рубеж» и тактическая игра на местности «Дорога победителей». В итоге в командном зачете победителем стала команда Воловского района, второе место у усманцев, третье – у представителей Измалковского района.

В рамках игры «Тропа разведчика» юные патриоты прошли полосу препятствий, преодолели минное поле, искали замаскированный маяк, стреляли по мишеням, метали ножи и представляли команды в творческом конкурсе. По итогам выполнения всех заданий высшую ступень пьедестала почета заняла команда Добровского района. На втором месте Измалковский район, на третьем – Воловский.

«Подобные мероприятия популяризуют среди молодежи здоровый образ жизни, позволяют выработать навыки действий в экстремальных ситуациях, готовят ребят психологически и практически к преодолению трудностей, а также способствуют углубленному изучению истории. Это хорошая подготовка перед службой в армии», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.