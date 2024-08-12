«Русская авиация всегда была силой и гордостью нашего государства, – говорится в поздравлении. – Она появилась больше века назад, чтобы защищать наше небо, державу и наших граждан. Стала символом упорного труда, мужества, технического прорыва. Мастерство наших пилотов и гений авиаконструкторов признаны во всем мире. История Липецкой области неразрывно связана с Военно-воздушными силами. Наша Высшая летно-тактическая школа подарила стране 300 героев СССР. С 1960-х в Липецке действует авиацентр, где освоили свыше 40 типов самолетов и беспилотников. Прошли службу 33 Героя Советского Союза и России. Мы никогда не забудем пилотов, которые, жертвуя собой, спасли тысячи жизней. Леонтий Кривенков, Сергей Шерстобитов, Евгений Захаров, Владимир Новоселов, Суламбек Осканов, Олег Пешков. Герои, чьи имена и подвиги стали бессмертными.

Летчики Липецкого авиацентра воспитаны на лучших примерах. И сегодня они продолжают славные традиции нашей авиации. Блестяще выполняют боевые задачи в зоне СВО и самых разных уголках планеты. Берегут наше небо и жизни. В этот день хочется поблагодарить каждого, кто связал свои жизни со служением Отечеству. Спасибо вам за вашу верность армии, выдержку и мужество. За такую непростую и нужную службу. Желаем вам мирного неба, добра, счастья и благополучия!»