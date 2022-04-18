Подготовка ко Дню Победы стала одной из тем еженедельного оперативного совещания у главы города Евгении Уваркиной. Основной вопрос – ремонт почти двадцати монументов, установленных в память о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Как доложил начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных, сейчас проводятся торги на поиск подрядчика, который проведёт восстановление памятников. Победитель определится 22 апреля. Согласно техническому заданию, ему предстоит отремонтировать гранитную стену у памятника Воинам-интернационалистам на площади Героев, освежить покраску самолета, надписей и стены, привести в порядок постамент комплекса на площади Авиаторов, у мемориала на площади Победы частично демонтировать и обновить гранитные плиты, а также провести аналогичные работы с памятниками «Солдату победителю» в парке Победы, командиру и членам экипажа военного бомбардировщика Д.И. Барашеву, В.Н. Травину и Н.С. Подчуфарову, у монумента «Танк». Памятники и стелы, которые не требуют ремонтов, вымоют, территории рядом с ними уберут. Все работы, по словам Виталия Лесных, должны быть выполнены до 6 мая.