Городское управление смотрителя готовит документацию для проведения торгов на поиск подрядчика, который приведет в порядок военные памятники и стелы Липецка.

В их числе монумент «Танк» на проспекте Победы, мемориал «Защитникам Отечества» на площади Клименкова, обелиск на братской могиле в Дачном, скульптурно-пространственная композиция, посвященная 110-летию Героя Советского Союза Михаила Водопьянова, и другие – всего в перечне 17 объектов.

– Где-то специалисты просто очистят памятники от пыли и грязи, где-то обновят их покрытие, где-то проведут ремонтные работы, – рассказали в управлении.

Так, организации, которая выиграет торги, предстоит отремонтировать стелу гвардии старшины Павла Папина в Октябрьском округе и ограждение возле монумента «Воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» в Ссёлках.

Обновят специалисты и главные военные памятники Липецка – удалят известковые отложения на стеле Победы на одноименной площади и покрасят некоторые элементы монумента «Танк» – гусеницы, звезды и надписи. Кроме того, специалисты окрасят в золотой цвет инициалы Героев Советского Союза на площади Героев. А в районе памятника воинам-интернационалистам восстановят плиточное покрытие, которое откололось в результате неустойчивых погодных условий этой зимой.

– Несмотря на то, что процедура торгов еще не проведена, мы ожидаем, что уже в этом месяце подрядная организация приступит к работам, а завершит их ко Дню Победы, – отметили в управлении.