Военный учебный центр (ВУЦ) Липецкого государственного технического университета официально начинает работу. ВУЦ были открыты в 52 регионах страны, с подписанием распоряжения к ним присоединились еще 16 регионов, в том числе Липецкая область. Также военные учебные центры откроются в Астрахани, Кирове, Саранске, Благовещенске, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле.

Число ВУЦ в стране увеличилось до 120. Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, военные учебные центры позволят осуществлять военную подготовку в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил.

В ЛГТУ подготовка будет вестись в интересах Воздушно-космических сил Российской Федерации. О готовности университета проводить соответствующее обучение ректор техуниверситета Павел Сараев докладывал министру обороны в ноябре 2022 года. Тогда по итогам работы Коллегии Минобороны России было принято итоговое решение об открытии ВУЦ. Площадкой для ВУЦ ЛГТУ станет четвертый этаж корпуса Б на улице Интернациональной. Уже готовы новые помещения и классы для общевоенной, тактической, огневой, военно-медицинской, технической подготовки, строевой плац.

Первый набор состоится в 2023 году. Прием будет осуществляться на конкурсной основе, кандидатов из студентов ЛГТУ отберут по состоянию здоровья. Необходимо быть годным к военной службе по уровню развития личностных качеств и по общей физической подготовке. Также при поступлении учитывается успеваемость кандидата. Обучение будет двухгодичным, занятия у курсантов будут проходить один раз в неделю.

«Будем готовить операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники и авиационных двигателей в интересах ВКС России совместно с Липецким авиацентром. Первый набор составит три взвода, это 108 человек. Подготовка будет вестись по техническим направлениям и профилям, поэтому ЛГТУ был выбран не случайно. Открытие ВУЦ повысит качество образовательного процесса, потому что для поступления ребята должны показать хороший уровень знаний», – прокомментировал Павел Сараев.

После окончания теоретического курса, в самом конце обучения, курсанты Военного учебного центра проходят учебные сборы в войсках, принимают присягу и сдают государственный экзамен по выбранной специальности. По результатам экзамена им присваивается соответствующее их программе обучение воинское звание: сержант запаса или рядовой запаса.