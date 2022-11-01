Обычай создания узоров из песка на Троицу в селе Волчье Добровского района Липецкой области внесён в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В регионе обычай стал основой для одноимённого фестиваля, на который приезжают туристы из многих регионов.

Как сообщает областное управление культуры и туризма, традиция украшать дворы разноцветным песком бытует в селе Волчье достаточно давно. Её появление объясняют легендой, согласно которой однажды якобы бог ходил по земле и богатые люди расстилали для него самые красивые ковры, а у бедных их не было и они украсили дорожки к дому цветным песком. Господь увидел это и пошёл по песочной дорожке, которые с тех пор стали делать ежегодно.

«Волченские узоры» создают из местного разноцветного песка, который добывают в оврагах рядом с селом. При создании песочных ковров используют символичные узоры, означающие преимущественно связь с предками, плодородие и благополучие.

«Липецкая земля богата уникальными традициями и промыслами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Это удивительное творчество достойно внимания и изучения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.