Волейболистки «Липецка», завершившие регулярный чемпионат женской Суперлиги Parimatch 2020/21 на достойном для дебютанта седьмом месте, в минувшую субботу в спорткомплексе «Атлант» встречались в квалификационном раунде плэй-офф за выход в «Финал шести» с «Уралочкой-НТМК». Это был последний домашний матч команды в сезоне. К сожалению, попрощаться со своими болельщиками победой не получилось, самый титулованный клуб России выиграл у липчанок со счетом 3:0.

Перед ответным матчем в Екатеринбурге у ВК «Липецк» минимальные шансы продолжить борьбу в «Финале шести». Игра состоится 20 марта, и чтобы пройти в «Финал шести», липчанкам нужно совершить чудо. Сначала выиграть матч со счетом 3:0 или 3:1, а затем еще добиться успеха в дополнительном «золотом» сете.

Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Липецкой области. «Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни», – считает руководитель области Игорь Артамонов.