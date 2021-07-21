Первый предсезонный сбор начался у игроков волейбольного клуба «Липецк». Занятия, направленные на повышение физической выносливости, проходят на стадионе «Металлург».

«Глаза у девчонок горят, а в период сразу после отпуска это радует больше всего, – говорит главный тренер ВК «Липецк» Андрей Смирнов. – Подготовка пройдёт по традиционной схеме. До 30 июля – втягивающий сбор в Липецке. С 1 по 18 августа – основной сбор. Хочется куда-нибудь выехать, но из-за некоторых организационных проблем, возможно, придётся провести его также дома. С 21 августа – сбор, направленный на технико-тактическую подготовку, будем подыскивать спарринги».

Состав команды укомплектован. К трём новичкам добавилась доигровщица Наталья Фролова. Воспитанница воронежской школы волейбола. Фактически свой дебютный сезон в роли полноценного игрока основного состава проведёт воспитанница липецкой школы волейбола Екатерина Ильина, которая будет страховать на позиции связующей Екатерину Синицыну.

Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения крупных турниров, которые способствуют привлечению населения к здоровому образу жизни.

«Необходимо активнее популяризировать занятия массовой физической культурой. Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни», – считает руководитель области Игорь Артамонов.

Впереди у игроков и тренеров почти два месяца кропотливой работы. Первый официальный старт, как обычно, будет на предварительном этапе Кубка России. Он пройдёт 13-19 сентября. ВК «Липецк» попал в зону 4, где его соперниками будут «Минчанка», краснодарское «Динамо», «Тулица», «Сахалин» и курский «ЮЗГУ-Атом». Две последние команды представляют высшую лигу «А». Игры пройдут в Курске, в полуфинальный этап выйдут четыре команды.