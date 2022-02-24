Работа оперативного волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ развернута в Липецкой области. Он действует на базе регионального управления молодежной политики.

Главная цель – оказание помощи гражданам, прибывающим на территорию России из Донбасса. Набор добровольцев, желающих присоединиться к волонтерскому корпусу, проводится на платформе DOBRO.RU в событии «Помощь в Липецкой области» по ссылке dobro.ru/event/10139179 и на сайте мывместе.рф.

Оперативный волонтерский штаб координирует набор и деятельность волонтеров по различным направлениям, работу центра по сбору гуманитарной помощи, а также при необходимости обеспечение встречи и оказания всесторонней поддержки прибывающим гражданам. Вся деятельность проводится в координации с администрацией Липецкой области. Добровольческое движение, по мнению главы региона Игоря Артамонова, стало эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач. «Молодежная инициатива обязательно поднимет и других активных и неравнодушных людей на добрые дела», – уверен Игорь Артамонов.

В работе оперативного штаба задействованы Региональный ресурсный центр добровольчества, а также представители региональных отделений всероссийских общественных организаций. Это Общероссийский народный фронт, Молодежка ОНФ, Общероссийская общенародная организация «Российский Красный Крест», Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь», ВОД «Волонтеры-медики», молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Кроме того, к работе привлекаются добровольческие объединения образовательных организаций высшего образования и профессионального образования, представители НКО.

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