Около ста липецких студентов, школьников и педагогов региона стали участниками проекта по поддержке добровольчества регионального проекта «Творческие люди», реализуемого в рамках нацпроекта «Культура». В течение нескольких недель Научно-производственный центр «Черноземье» проводил для них знакомства и осмотры городищ региона. Всего было исследовано двадцать объектов.

От опытных археологов добровольцы узнали о каждом из посещаемых мест. Кроме того, они научились работать с квадрокоптером, провели топографическую съёмку и поиск архивной информации об объектах наследия. Также было организовано несколько субботников, в ходе которых участники убрали валежник и мусор на городищах.

«В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников истории, природы и архитектуры. Мы обязаны сохранить это наследие для будущих поколений. Это нужно для понимания истории родного края», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Участникам удалось выявить и ранее неизвестные особенности исследуемых объектов. В частности, на Стрешневском городище в Данковском районе они обнаружили остатки ещё одной линии укреплений. У подножия Отскоченского городища Хлевенского района нашли пристань, возведенную более двух тысяч лет назад. К сожалению, на многих городищах зафиксированы следы «чёрных копателей». А на Ратчинском и Дёмкинском городищах Добровского и Чаплыгинского районов обнаружены разрушения из-за незаконных работ по добыче песка.