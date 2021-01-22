20 января на базе ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» состоялось совещание, на котором подвели итоги деятельности ВОД «Волонтеры-медики» Липецкой области за 2020 год и обсудили план работы в текущем году.

Участники обсуждали вопросы помощи медицинским организациям Липецкой области и профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде, в том числе в рамках акции #МыВместе, а также организацию и проведение профилактических онлайн-мероприятий в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в рамках мероприятия почетным знаком «Доброволец Липецкой области» наградили педагога-организатора ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой», координатора местного отделения г. Ельца – А.В. Иноземцеву.

В настоящее время на территории Липецкой области официально зарегистрировано более 600 волонтеров-медиков. Волонтерские штабы открыты на базе четырех образовательных организаций: ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой», ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» Усманский филиал, ФГОУ СПО Елецкий техникум железнодорожного транспорта, филиал РГУПС.

Липецкое региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» расширяет сеть образовательных организаций, на базе которых открыты отделения по развитию медицинского добровольчества Липецкой области. В конце прошлого года присоединился к движению и активно включился в деятельность медицинский факультет ФГОУ СПО Елецкий техникум железнодорожного транспорта, филиал РГУПС.

Всего в 2020 году ВОД «Волонтеры-медики» Липецкой области провели 110 мероприятий, охват составил 13641 человек. Количество волонтеров, принявших участие в реализации мероприятий – 1493 человека.

С марта 2020 года основная деятельность движения была направлена на реализацию акции #МыВместе на территории региона.

«Приятно отметить, что молодые люди систематически вступают в ряды волонтеров-медиков. Они хотят ежедневно менять мир в лучшую сторону и видят, что в них нуждаются, что их помощь действительно адресная – и это здорово!», – сообщил региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Липецкой области А.А. Звягин.