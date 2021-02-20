К 23 февраля жители Липецкой области смогут необычно поздравить защитников Отечества, которые им дороги – ветеранов Великой Отечественной войны, а также своих родных – бабушек и дедушек.

Сегодня в соцсетях стартовала акция от Волонтеров Победы – «Письмо Победы». Любой желающий может написать либо у себя в аккаунте поздравления с 23 февраля ветеранам Великой Отечественной войны, поставив хештэг #ЗащитимВетеранов, либо оставить поздравление на сайте волонтерыпобеды.рф. Волонтеры Победы распечатают их на специальном бланке и к 23 февраля доставят адресатам.

Также любой желающий может рассказать историю своего героя по тем же хэштэгом в коротком ролике, либо снять про него видео или просто поблагодарить тех защитников, которые еще с нами.