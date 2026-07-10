Волонтеры помогают автомобилистам на АЗС Липецка

Губернатор региона Игорь Артамонов обсудил с мэром Липецка Михаилом Щербаковым, как город готовится к введению временного порядка заправки на АЗС по чётным и нечётным дням с 11 июля.

Мэр рассказал, что уже накануне на АЗС вышли волонтёры. Они помогают организовывать потоки автомобилей, отвечают на вопросы, информируют жителей о том, как будет работать новый порядок. С субботы будут проверять соответствие дня и первой цифры госномера. Кроме того, волонтёры, по возможности, помогут регулировать движение на АЗС. Часто возникает путаница: где-то свободна колонка, где-то часть колонок оказывается отсечена. Всё это замедляет очередь. А сейчас особенно важно не создавать дополнительный хаос.

«Спасибо каждому, кто вышел на дежурство. Это непростая работа, особенно в такой обстановке», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов сообщил, что в регионе дорабатывают две собственные системы мониторинга наличия топлива. Первая – агрегатор данных из разных источников с элементами искусственного интеллекта. Вторая основана на регулярных докладах волонтёров с АЗС. В ближайшее время эти инструменты должны стать общедоступными.

«Мы видим перечень проблем, ежедневно работаем с операторами, городом, службами и будем донастраивать все решения», – добавил Игорь Артамонов.