Регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства – открыта на сайте DOBRO.RU. На ней жители Липецкой области определят список первоочередных территорий для благоустройства в Липецке, Ельце, городе Грязи, Усмани, Данкове, Чаплыгине, Лебедяни и Задонске. Добровольцы будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры, образования и досуга.

Основной задачей волонтеров будет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании. Также с их помощью можно зарегистрироваться на платформе и проголосовать. Волонтером может стать любой желающий, независимо от возраста. Регистрация в штабы завершится 1 апреля.

«Жители городов сами выберут общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Поэтому как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы ее развития. Тут нам не обойтись без помощи волонтеров, они расскажут жителям нашей страны о проектах, участвующих в голосовании, и при необходимости помогут проголосовать за объекты благоустройства», – подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая. В нем сможет принять участие каждый житель региона старше 14 лет. Ему будет предложено выбрать одну из общественных территорий: парки, набережные, скверы, улицы, площади. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в 2023 году.

Годом ранее почти 144 тысячи жителей Липецкой области выбрали полсотни территорий, которые они хотели бы видеть преображенными в своих городах. Работы на них начнутся с наступлением положительных температур и будут идти под контролем представителей общественности. «Новый инструмент взаимодействия с гражданами дал возможность объединить усилия, мобилизовать людей для участия в решении значимых проблем городской среды. У нас много планов по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.