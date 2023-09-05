Региональный проект «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» пройдет в окрестностях села Крутогорье Липецкого района 5-7 сентября. Студенты института истории, права и общественных наук ЛГПУ примут участие в научных исследованиях и работах на объектах археологического наследия.

Три дня волонтеры вместе с опытными наставниками будут проходить все этапы определения границ территории выявленных объектов археологического наследия «Поселение 3 у балки Большой Липяг», «Поселение 4 у балки Большой Липяг» и «Поселение 1 у села Крутогорье» путем заложения разведочных раскопов, позволяющих определить наличие или отсутствие на этом месте следов пребывания человека. Также запланированы научно-образовательные лекции по древнейшей истории липецкого края и проблемам сохранения археологического наследия.

Как сообщили в Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области, в конце июля управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области подписало контракт с Автономной некоммерческой организацией в социальной сфере «Гражданский университет» по организации и проведению данного проекта. «Изучение объектов археологического наследия имеет важное значение для уточнения исторических сведений», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.