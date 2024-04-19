В Международный день памятников и исторических мест волонтеры проведут субботник в усадьбе Рязанка Чаплыгинского района, который ежегодно организует музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского. К уборке присоединится коллектив Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области.

«Субботники в усадьбах стали хорошей традицией. Замечательно, что в этом процессе задействована молодёжь и местные жители. Вместе мы должны сохранять наше культурное наследие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в Липецке пройдут приуроченные к Международному дню памятников и исторических мест Пятые Гунькинские чтения. Межрегиональная научная конференция «Архитектурное наследие русской провинции (XVIII – начало XX вв.)» пройдет 25 и 26 апреля. На конференции рассмотрят ряд тем, связанных с русской провинцией, проведут круглый стола по теме: «Предмет охраны объекта культурного наследия. Проблемы и особенности определения и сохранения».

В конференции примут участие специалисты в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, архитекторы, историки, искусствоведы, краеведы, архивные и библиотечные работники, преподаватели ВУЗов. По итогам конференции планируется издание специального выпуска альманаха историко-культурного наследия «Липецкий квартал» с материалами докладов.